Mignanelli presenta ’L’età dimenticata’ al Circolo La Gora

Un libro che non parla solo ai genitori, ma a tutti, lanciando una sfida: ’Liberare il bambino che è in noi’. La pedagogista Emily Mignanelli presenterà domani alle 18 il suo ultimo libro dal titolo: ’L’età dimenticata. Libera il bambino che sei stato’ al Circolo Arci ’La Gora’ nello spazio Fuoriluogo di via Carriona. La presentazione si svolge nell’ambito delle iniziative organizzate in occasione della Notte Rossa di Arci Toscana. Emily Mignanelli è un’artista visiva, una maestra e pedagogista che dal 2009 si occupa di progetti educativi sperimentali e formazione per insegnanti e genitori. Dopo la Laurea magistrale in Pedagogia all’Università degli Studi di Macerata, prosegue gli studi frequentando il corso di Pedagogia Montessoriana a Bolzano ed un corso di formazione alla Freire Schule Kapriole di Friburgo. Dal 2009 è presidente dell’Associazione Lilluput per i progetti educativi e sperimentali rivolti a bambini e famiglie. Tra viaggi di ricerca e percorsi universitari fonda ’Serendipità, scuola-comunità dinamica’, una scuola per bambini da 1 a 14 anni, e ’Corallo’, Centro di Ricerca Pedagogica e sostegno familiare. Convinta che l’educazione sia la risposta alle problematiche sociali di ciascuna epoca, crea il concetto di ’pedagogia dinamica’ come risposta flessibile e mobile in grado di leggere la realtà, trarre arricchimento e strumenti da quanto teorizzato e praticato, ma senza giurare fedeltà a nessun metodo né autore, se non all’essere umano. Il libro di Mignanelli accompagna il lettore in un intimo viaggio nella propria infanzia e storia familiare per ripulirla dalle ragnatele del passato. ’L’età dimenticata’ è un racconto a più voci, nel quale l’autrice fa tesoro della propria esperienza di anni di consulenze con genitori pieni di domande e dona al lettore le storie di decine di loro e relative chiavi di risoluzione di conflitti comuni a tanti. E’ consigliata la prenotazione al numero: 353 4724657. Ingresso riservato ai soci Arci con possibilità di richiedere la tessera.