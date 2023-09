Michele Chiossi espone a Carrara, un'esperienza multisensoriale

Importanti partecipazioni a collettive in tutta Italia. Forte la presenza a Carrara dove adesso sta esponendo negli spazi di Votre. Contemporaneamente è in corso il progetto che vede quattro sculture e quattro brani dialogare fra loro in un’esperienza multisensoriale nella galleria ’Fortemaior’ nel cuore del Forte dei marmi.

Michele Chiossi, che ha nel suo curriculum dieci anni immerso nel fermento artistico di New York, con una sua croce di marmo bianco ha ammaliato papa Francesco. La sua opera, cuori e pietra a dimostrazione della perennità della Chiesa e del messaggio di Cristo, è adesso esposta nelle gallerie Vaticane a pochi metri dai capolavori di Michelangelo.

In mostra a Forte dei marmi quattro gruppi scultorei a cui sono associate specifiche canzoni che l’artista ha selezionato creando una playlist per un’esperienza sensoriale e visiva più immersiva e con punti di vista sonori che aprono ad interpretazioni più ampie delle opere esposte. "Le tre sculture Mnemosine, Lilith e Ecate – racconta il poliedrico artista – sono maschere in marmi policromi, bianco, rosso e nero e apparentemente ci riportano al teatro e alle maschere della tragedia greca. Tuttavia a una più attenta osservazione emergono dettagli plastici che ci riconducono invece all’iconografia originaria: le maschere rappresentate sono maschere di bellezza coreane. Con rinnovate pose plastiche assumono, anche attraverso i loro nomi nuove accezioni e significati. Si consiglia l’ascolto di Yes, I’m a witch di Yoko Ono. Il gruppo formato dalle tre sculture Babavoom, immaginifiche esplosioni verticali fatte di sfere in preziosi marmi policromi, come dirompenti nuvole, bolle rilasciate da un cosmico babà in fusione di alluminio che sembra erigersi verso il cielo pronto a sfrecciare verso galassie gourmand. Si consiglia l’ascolto di Va Va Voom di Nicki Minaj". Friends e O.K Club sono sculture in marmi policromi scolpite a zigzag che è il tratto distintivo dello scultore, e rappresentano Snoopy in compagnia dell’inseparabile amico Woodstock. Si consiglia l’ascolto di Human Behaviour di Bjork Le due sculture Peace floating e Lily Nike sono invece composizioni visionarie, still life a zigzag che derivano da disegni intagliati al laser su acciaio satinato e verniciati con smalti da carrozzeria. Si consiglia l’ascolto di Heaven Scent di Soulwax, Chloe Sevigny.