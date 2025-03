Messa in sicurezza di Canal del Rio. Arrivano sconti per i commercianti

Buone notizie per i commercianti: l’amministrazione ha deciso di applicare uno sconto del trenta per cento sull’occupazione del suolo pubblico in occasione dei lavori di adeguamento Canal del Rio. La giunta comunale in questi giorni ha approvato una delibera con la quale introdurrà la riduzione del 30% per sulla tariffa per le occupazioni di aree esterne e spazi pubblici di attività commerciali ed artigianali del centro città. E questo per tutta la durata della messa in sicurezza e adeguamento idraulico del corso d’acqua che scorre sotto Carrara est. Lo sconto sulla tariffa interesserà quindi tavoli, sedie e dehors. Il primo step di interventi, che partirà nelle prossime settimane e si dovrebbe concludere in circa tre mesi, interesserà corso Rosselli con l’abbattimento e l’allargamento dell’alveo e la ricostruzione del ponte carrabile.

Una volta conclusa questa tranche i cantieri proseguiranno verso monte interessando due delle principali arterie stradali cittadine: via don Minzoni e via del Cavatore. In questo caso i lavori dovrebbero durare circa sei mesi. La riduzione sarà in vigore sulla base dei verbali di consegna e ultimazione lavori comunicati dal responsabile unico del procedimento. Tutti i concessionari per ottenere lo sconto dovranno presentare domanda nel periodo compreso tra il giorno di inizio dei lavori e il trentesimo giorno successivo alla data di fine.

"I lavori per l’adeguamento di Canal del Rio porteranno con sé necessariamente dei disagi, ma una volta conclusi ci restituiranno una città non solo più bella, ma anche più sicura – commenta l’assessore ai Tributi Mario Lattanzi –. Come amministrazione il nostro impegno, nel frattempo, sarà duplice: da un lato fare sì che i cantieri procedano secondo i tempi previsti e cercare di ridurre al massimo i disagi per residenti, commercianti e visitatori. Dall’altro ridurre le tariffe per l’occupazione di suolo pubblico vuole essere una prima misura per agevolare chi in città ci lavora e potrebbe avere delle ricadute negative date dai lavori". I lavori per l’adeguamento idraulico del Canal del Rio interesseranno la zona che va dal Boccalone alla Foce, in prossimità dei palazzi degli uffici Inail e Inps.

Il primo cantiere a partire sarà quello che prevede la demolizione e successiva ricostruzione del ponte di corso Rosselli, con l’allargamento dell’alveo fino all’incrocio tra via Roma e via don Minzoni. Un maxi-cantiere che per andare avanti necessiterà di una rivoluzione della circolazione. La durata massima prevista per i lavori del primo lotto sarà al massimo di 90 giorni, durante i quali saranno chiusi al traffico la salita del Boccalone e il tratto di corso Rosselli.