Messa e cena solidale nel ricordo di fratel Gian Piero

L’associazione Amici di Fratel Gian Piero, costituita per volontà della Comunità Signun Fidei di Massa, ha celebrato una messa in San Sebastiano in occasione dell’anniversario della sua nascita. Ha celebrato don Daniele Ferrari, con l’accompagnamento di canti. L’associazione ha poi festeggiato il ’compleanno’ con una cena di solidarietà alla quale sono state invitate anche le persone che l’associazione segue e tra queste due famiglie rom e una marocchina con i loro bambini. Oltre agli ospiti e ai volontari, hanno preso parte alla serata il vescovo Mario Vaccari, il vescovo Alberto Silvani e Fratel Domenico. Un grazie a don Maurizio Manganelli, parroco di San Pio X per aver messo a disposizione la cucina e la sala da pranzo e molto altro. L’associazione, presieduta da Claudio Fiocchi, ringrazia inoltre i benefattori e in particolare Maurizio Pantera per l’impegno e la disponibilità.