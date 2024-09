Mercedes in passerella nei bacini delle cave

Un nuovo binomio motori e Apuane ha trovato battesimo pochi giorni fa sulle pendici delle nostre Alpi. Erano più di un centinaio i fuoristrada che si sono ritrovati lungo le Apuane per prendere parte al primo raduno del nuovo club dei fuoristrada Mercedes. Tutti classe G, i potenti fuoristrada della casa automobilistica tedesca hanno così preso parte all’evento ‘We Got G’ intorno ai blocchi di marmo della Cava Borghini, colorando per alcune ore il panorama bianco delle cave. Il raduno a Carrara ha inaugurato la prima uscita della ‘tribù’ degli appassionati di un mezzo imponente ed elegante che ha saputo diventare una vera e propria icona nel mondo del 4X4.

Non è la prima volta che importanti brand internazionali, compresi quelli del settore automobilistico, decidono di ‘piegarsi’ al fascino delle bianche pareti delle Apuane, con sfondi che riescono a risaltare molto spesso le forme e i colori dei vari prodotti. Brand ma non solo; perché spesso sono proprio anche i raduni, di auto o moto, che ciclicamente vengono organizzati tra le strade delle Apuane, proprio come in quest’ultimo caso con Mercedes e i suoi fuoristrada. Lungo una parete della cava è stata inoltre posta la scritta ‘Stronger than time’ che, per chi non ne fosse a conoscenza, è il motto che fin dal primo modello di Classe G, accompagna proprio il brand dei fuoristrada Mercedes. La carovana composta da centinaia di fuoristrada, si è quindi arrampicata lungo le strade scoscese che conducono in cava, per poi ritrovarsi insieme e creare un’esplosione di colori e motori. Il raduno sulle Apuane ha già raccolto nel frattempo centinaia di ‘like’ sulla pagina ufficiale Mercedes di Facebook.