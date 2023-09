Mercato di Montignoso: Torna con 20 Banchi - Economia Locale e Vivacità del Quartiere

Il Comune è lieto di annunciare l’atteso ritorno del mercato settimanale a Cinquale, a partire da oggi. Il mercato rionale settimanale si terrà con regolarità ogni giovedì e occuperà la carreggiata lato mare in via Gramsci, nel tratto compreso tra via Del Freo e via Giulio Cesare. Questa iniziativa renderà l’area un punto di incontro e di scambio per la comunità, promuovendo l’economia locale e la vivacità del quartiere. Il mercato sarà composto da un totale di 20 banchi, ciascuno con una sua specifica destinazione. La suddivisione prevede 5 posteggi riservati al settore alimentare, 12 al settore non alimentare, 1 dedicato ai produttori agricoli, 1 all’imprenditoria giovanile e infine 1 riservato ai portatori di handicap. Questa diversificazione mira a soddisfare le diverse esigenze della comunità e a promuovere la diversità di prodotti e servizi. "Il ritorno del mercato settimanale a Cinquale è un momento di gioia per tutta la comunità – afferma l’assessora al commercio Gina Gabrielli –. Questo evento non solo offre un’opportunità unica per i commercianti locali di presentare i loro prodotti, ma anche per i residenti di godere di un’atmosfera vivace e amichevole. Siamo entusiasti di vedere come questa iniziativa contribuirà alla crescita dell’economia locale e al benessere della nostra comunità".