Mercato del lavoro. Crescono le assunzioni. Caccia agli specializzati

Le imprese della provincia prevedono di assumere in questo periodo 1070 persone, un valore in crescita del +11% (+110 entrate) nel raffronto con lo stesso mese dell’anno precedente quando le entrate erano state 960. Le difficoltà incontrate dalle imprese apuane nel reperimento delle figure lavorative richieste si attestano al 57% del totale del mese, in aumento di 8 punti percentuali rispetto a febbraio 2023. Le imprese prevedono di incontrare difficoltà nel trovare le figure lavorative richieste nel 39% dei casi per mancanza di candidati e nel 17% per la preparazione inadeguata degli stessi. E’ quanto emerge dai dati del sistema informativo Excelsior, indagine nazionale che fornisce dati su base provinciale realizzata da Unioncamere in collaborazione con Anpal e con la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e dall’Istituto studi e ricerche (Isr).

La richiesta di esperienza scende al 65% del totale della domanda (era il 68% a febbraio 2023), e si declina per il 20% delle entrate nella richiesta di un’esperienza professionale specifica e per il restante 45% di esperienza nel settore. Il 23% delle entrate è previsto con contratti stabili, a tempo indeterminato (15%) o di apprendistato (8%), mentre nel 77% dei casi si tratta di contratti a termine, a tempo determinato (63%), in somministrazione (4%) o con altre forme con durata predefinita (10%). In provincia di Massa Carrara nel mese di febbraio le assunzioni programmate dalla imprese interessano i giovani con meno di 30 anni per una quota pari al 26%, un valore in calo di tre punti rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Domanda di lavoro. Per il comparto industriale le assunzioni in programma salgono a 500, l’11% in più (+50 unità) rispetto al mese di febbraio 2023: crescono le richieste di manifatturiero e public utilities, che hanno programmato 350 entrate (50 unità; +17%) a fronte delle 150 assunzioni previste nelle costruzioni, un valore stabile rispetto a un anno fa. Nei servizi la richiesta di personale sale di 70 unità (+14%) rispetto a febbraio 2023, arrivando a 570 entrate. Nello specifico, si rilevano aumenti di circa 40 unità nel commercio, di 30 unità nei servizi alle imprese e di 10 unità nel turismo, mentre i servizi alle persone perdono 20 unità su base annua.

Le professioni richieste. Nel mese di febbraio l’incremento delle richieste del sistema imprenditoriale apuano hanno interessato, con valori distinti, tutti i gruppi professionali, con la sola eccezione delle operai specializzati e conduttori di impianti e macchinari rimasti stabili. La richiesta di dirigenti, professioni con elevata specializzazione e tecnici mostra una crescita significativa, con +70 unità rispetto a febbraio 2023; per impiegati, professioni commerciali e nei servizi le richieste salgono di 40 unità, mentre per le professioni non qualificate la crescita è di sole 10 unità.