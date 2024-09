Mercato, conto alla rovescia. La giunta: "E’ il risultato di un lungo confronto"

Il conto alla rovescia è scattato. Il prossimo mercato ambulante di Massa sarà sul viale Roma e non più tra il centro storico, Largo Matteotti e viale Chiesa. Si tratta di un ritorno, non è una novità. Un ritorno non condiviso da una larga fetta della cittadinanza, e soprattutto dagli ambulanti e dai residenti del viale, anche se quasi tutti bocciavano l’attuale sede. L’amministrazione comunale difende la sua scelta e intende precisare alcune cose. "La decisione di riorganizzare il mercato del martedì, spostandolo dal centro cittadino al poco distante viale Roma – si legge in una nota – è il risultato di un lungo processo di confronto e concertazione con tutte le parti coinvolte, avviato da oltre un anno. Si è partiti da una constatazione: ossia che il mercato nell’attuale conformazione presenti grosse criticità, e tale osservazione è stata condivisa da tutte le associazioni di categoria. Il percorso per giungere al superamento della situazione attuale e trovare una nuova collocazione è stato discusso approfonditamente in numerose riunioni dei tavoli di concertazione da ottobre 2023 a giugno 2024, analizzando varie alternative. Del resto il trasferimento non riguarda solo la ’liberazione’ di piazza Aranci: la situazione attuale del mercato presenta problematiche ben più ampie, come la discontinuità dei banchi, i problemi di traffico, l’impossibilità futura di utilizzare il parcheggio dell’ex Intendenza di Finanza e la necessità di spostare frequentemente i banchi per permettere l’utilizzo della piazza per altre manifestazioni, con notevoli disagi per gli operatori. Sia il comando di Polizia municipale che quello dei Vigili del fuoco hanno espresso parere negativo alla permanenza del mercato nell’attuale sede per motivi di sicurezza e viabilità. Inoltre, l’avvio dei cantieri nel centro città non può essere ulteriormente rimandato: la continuità dei lavori è essenziale per il progresso della nostra città, e l’incertezza attuale non giova a nessuno".

"Siamo consapevoli – sostiene l’amministrazione – che ogni cambiamento possa generare malumori, ma riteniamo che questa riorganizzazione sia un passaggio fondamentale per migliorare la vivibilità e la funzionalità del nostro centro storico. Le esigenze di tutti, commercianti fissi e ambulanti, sono state considerate nel corso di questo lungo processo, e continueremo a lavorare per una soluzione che, pur scontentando qualcuno, risponda al meglio alle necessità di crescita e sviluppo della nostra comunità".