’Memorie dal sottosoviet’ con la Piteré

Nuovo appuntamento al Gramsci Caffè di Piazza d’Armi. Oggi alle 18 torna in centro città un incontro del ‘Salotto della Pitèrè’ con ‘Made In Urss.’, spettacolo di Spoken Music con Cristian Kosmonavt (nella foto) Zinfolino e Alessia Cadeddu. L’evento è organizzato da Raot La Spezia, con il Centro di documentazione Aldo Mieli e il Gramsci Caffè.

Si tratta di un viaggio immersivo alla scoperta dell’Unione Sovietica, che si trasforma in un mondo fantastico, dove i personaggi che vi agiscono ricordano ognuno di noi nella loro fragilità, nella difficoltà delle scelte, nei sentimenti. L’abbandono, l’ambizione, l’amore, la sessualità, sono alcune tematiche che ci rievocano l’importanza della lotta per l’autodeterminazione di ogni individuo. "Memorie dal Sottosoviet" è il loro primo spettacolo, ed è tratto dalla raccolta poetica d’esordio di Cristian Kosmonavt Zinfolino ‘Made in Urss’, edizioni del Faro. Al termine dello spettacolo, spazio per la musica con l’esibizione live dei Cosmic Queers.