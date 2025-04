Memorial Codeluppi nel nome di Paglionico

Con la prima tappa del circuito Corrilunigiana, nono Trofeo Pro Avis, è andato in scena il 37° Memorial Franco Codeluppi 2025. Una gara organizzata da Massimo Baldini, bella e come sempre partecipata, che si è sviluppatasi sui 9300 metri pianeggianti da coprirsi con due giri. Giornata impegnativa per lo staff del Corrilunigiana, la prima corsa è quasi sempre impegnativa soprattutto per la consegna pettorali personalizzati offerti dallo sponsor tecnico Sport Life di Castelnuovo Magra, da anni sostenitore del circuito.

Oltre 250 atleti tra adulti e settore giovanile, si sono dati battaglia, prima della partenza i fratelli Codeluppi hanno voluto ricordare il compianto runner, decano del circuito, Mario Paglionico con un minuto di raccoglimento e la consegna di una pergamena dedicata alla figlia del grande Mario. Alle 9.45 la partenza, subito si capivano le intenzioni di Gabriele Benedetti: il portacolori del gruppo Parco Alpi Apuane fin dalle prime falcate ha creato un vuoto dietro di sé, passando all’arco gonfiabile con un certo margine di distacco sul compagno di colori Marco Sagramoni, seguito da Nicola Vanni della polisportiva Pontremolese, poi in fila indiana Tiziano Ferrari, Giacomo Cuttica, Stefano Ricci, Gabriele Figari, fino ad arrivare ad Alice Franceschini (Duferco).

Chiusura della corsa per Gabriele Benedetti in solitaria con un ottimo 29’ 58“, Nicola Vanni ha lasciato sul posto con uno scatto finale Marco Sagramoni, quarto Tiziano Ferrari, davanti a un sempre pimpante leone Stefano Ricci che, come il vino, migliora sempre. Alice Franceschini al termine dei due giri si è confermata al primo posto, seconda, sotto gli occhi compiaciuti di Papà Riccardo – è il suo coach –, la bravissima Iris Battelli, terza Nina Gulino, Marcella Municchi, Elena Bertolotti.