Medaglie per l’Alpi Apuane. Grande prova di Girleanu alla ’Mezza’ di Scandicci

Tanti podi per gli atleti del Parco Alpi Apuane che hanno preso parte a gare regionali e nazionali. Alla 20esima edizione della "Mezza Maratona di Scandicci", nel fiorentino, vittoria per Roxana Maria Girleanu (nella foto) e buone prove per Francesco Fabbri, Roberto Tognari, Rocco Cupolo e Massimo Cristofani; mentre alla decima edizione della "Mezza Maratona del Giudicato" di Oristano, terzo posto di categoria per Zivago Anchesi (SM45) e buona prova per Leonardo Anchesi. Alla sesta edizione della "Karneval Run" di Biella, gara di 4,9 km., terzo posto di categoria per Paola Lazzini (SF50); mentre ai campionati italiani Fidal su pista indoor di Ancona, ottimo quinto posto assoluto per Francesco Guerra con il tempo di 8’062’’. Alla quinta edizione della "Ecopetroio" di Siena gara di 15 km., vittoria di categoria per Roberto Ria (SM50 e 5 assoluto); mentre alla 12esima "Maratona di Terni", buona prova per Mirco Toma con il tempo di 2h58’05’’ e vittoria di categoria per Barbara Casaioli (SF50 e quarta assoluta) nella mezza maratona. Alla 39esima "Siviglia Marathon" in Spagna, ottima prova per Francesco Nardone (2h22’28’’) e buone prove per Lorenzo Pellegrini e Alice Parducci. Ai campionati italiani di corsa campestre master di Borgaretto, nel torinese, buone prove per Paola Lazzini a Mauro Vierin. ma.mu.