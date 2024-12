McDonald’s sbarca ad Aulla. Si vota la variante urbanistica

L’area Renzi Manufatti sarà il soggetto protagonista del consiglio comunale aullese di questa sera, quando tutti i consiglieri saranno chiamati a discutere e a votare la variante urbanistica semplificata propedeutica al progetto di recupero proprio del sito in via Lunigiana. Un atto che consisterà nella parziale modifica della destinazione d’uso dell’area rispetto a quanto previsto all’interno dell’esistente strumento urbanistico. Con tale atto, infatti, sarà possibile l’avvio di quell’iter che porterà una nota catena di fast food a riqualificare lo spazio. Quello che si vociferava da tempo, dunque, sembra trovare riscontro. Che Aulla avesse attirato l’attenzione del fast food più famoso del mondo era noto, probabilmente grazie alla sua centralità, tanto che anche altre grandi catene internazionali hanno già scelto la cittadina crocevia della Lunigiana e delle tre regioni che confinano tra di loro per fare i propri investimenti, attualmente ancora duraturi. "Tramite questo atto – spiega Andrea Caponi, consigliere di maggioranza con delega al Commercio – sarà quindi possibile l’avvio dell’iter di progetto presentato in via preliminare dalla proprietà, progetto che prevede il recupero del volume esistente, quindi senza ulteriore cementificazione, per la realizzazione di un nuovo fast food, nonché dello spostamento di una media struttura già esistente in area limitrofa. Gli elementi progettuali sono stati analizzati dalla Commissione Urbanistica, alla presenza dei tecnici, che fa ritenere anche da parte dell’amministrazione che si configuri come un rilevante intervento di riqualificazione di un’area ormai contestualizzata all’interno della città, che in tal modo potrà essere fruita e valorizzata".

A.B.