Maxi restyling dell’impianto idrico. Lavori anche a palazzo civico

Il Comune di Podenzana comunica la definizione, con l’ufficio progettazione di Gaia, di un importante intervento di riqualificazione dell’impianto idrico del territorio. E lo fa nella Giornata mondiale dell’acqua (World Water Day), ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, con lo scopo di sensibilizzare le istituzioni mondiali e l’opinione pubblica sull’importanza di utilizzare in maniera più efficiente l’acqua e di assumere comportamenti virtuosi che contrastino il cambiamento climatico. Questo progetto, entro il 2026, consentirà di sostituire 2,5 chilometri di condutture per l’adduzione e 1,5 chilometri di condutture per la distribuzione dell’acqua, di riqualificare il serbatoio di accumulo in località Casalina, con raddoppio della capacità (da 78 a 146 metri cubici), di riqualificare il serbatoio di accumulo in località Cobbia. Queste opere, con previsione di inizio a settembre, consentiranno di adeguare l’impianto alle nuove esigenze di consumo, garantendo efficienza di utilizzo e rispetto dell’ambiente. A questi importanti lavori si aggiungono quelli legati al municipio: sono infatti conclusi i lavori di completamento dell’area esterna del palazzo comunale, che consentiranno di rendere disponibili tre nuovi stalli di sosta, al servizio degli utenti, della parrocchia e delle sedi delle associazioni. "Tanti piccoli passi - commenta il sindaco Marco Pinelli - sostenuti da impegno e programmazione, per rendere migliore il nostro patrimonio, come simbolo di dignità e rispetto istituzionale". Buone notizie anche per la sanità, visto che il servizio di continuità assistenziale, cioè la guardia medica, è garantita a Montedivalli nei giorni festivi e prefestivi. "Un tema molto dibattuto negli ultimi mesi - aggiunge - a seguito della riforma attuata per garantire servizi, in un momento di forte carenza di personale medico. Una buona notizia, tutt’altro che scontata, per il territorio della Lunigiana occidentale".

Monica Leoncini