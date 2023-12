Maxi controlli per Capodanno

In occasione del Capodanno, per garantire la sicurezza di cittadini e turisti, verranno effettuati mirati servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai quali si affiancheranno quelli ordinari di controllo del territorio. Lo ha deciso il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Guido Aprea. Sono stati disposti con ordinanza del questore Santi Allegra attente misure specifiche. I dispositivi sono stati appositamente predisposti per consentire lo svolgimento degli eventi in sicurezza e senza incidenti. Vedranno impegnati la polizia (comprensiva anche delle sue specialità: stradale, postale e ferroviaria), i carabinieri, la Guardia di Finanza, la Capitaneria di porto, le Polizie municipali e l’Asl.