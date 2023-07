Maturità, ecco i ragazzi più bravi Pioggia di cento e tante lodi

Futuri medici, chimici, biologi, architetti e ingegneri ecco cosa sognano di diventare i diplomati da record. Si sono conclusi gli orali dell’esame di stato, che quest’anno è tornato alla vecchia formula pre Covid, con una carica di 100 e 100 e lode. Successo al Liceo Artistico Gentileschi dove 100 e lode è stato riservato a Elena Lippi, indirizzo Arti Figurative, una grande passione per la pittura, l’arte e lo studio in generale. Basti pensare che è stata ammessa all’esame di Stato con la media del 9.8 e progetta di continuare gli studi in ambito artistico. Massimo dei voti per Francesca Rodegher, indirizzo Arti Figurative. Francesca non è solo una studentessa ma anche una ragazza che dedica parte del proprio tempo agli altri come volontaria della Pubblica Assistenza di Avenza. "Questa scuola – spiega – a me è servita molto per crescere come persona, il Liceo Artistico ti mette a contatto con il tuo io interiore, aiuta a capire se stessi". Un 100 anche per Martina Scarola della 5 D Architettura che ha ottenuto il massimo punteggio in tutte le prove e si è distinta per le sue brillanti capacità nelle materie di indirizzo.

Pioggia di medaglie anche al Liceo Scientifico Marconi dove 100 e lode è andato a Giacomo Manfredini della sezione Scienze Applicate che spiega: "In questi cinque anni fantastici ho cercato di vivere attivamente il mondo della scuola svolgendo l’attività di rappresentante d’Istituto, grazie alla quale ho avuto esperienze meravigliose e straordinariamente formanti. Nel mio percorso ho ricevuto tutti i mezzi necessari per affrontare il corso di Laurea in Medicina e Chirurgia che intraprenderò a breve". Punteggio con lode anche per Imane Rajy delle Scienze applicate e per lo Scientifico Ordinario 100 e lode a Sebastian Furlan che commenta: "Ad agosto farò il test di ingresso per entrare in Normale a Pisa, alla facoltà di Matematica. Se potessi tornare indietro sceglierei di nuovo il Liceo Scientifico per la preparazione che mi ha dato". Sogna di lavorare nel campo della Medicina anche Valentina Gigli (100 e lode) che spiega: "Ogni buon risultato comporta dei sacrifici e di certo in questi anni non mi sono risparmiata, ma alla fine ho raggiunto un traguardo che pensavo fosse al di là delle mie possibilità. Il futuro per ora é ancora un’incognita, anche se mi piacerebbe lavorare in ambito medico. Mi auguro solo di essere felice e orgogliosa del mio percorso". "Il liceo é stato impegnativo – commenta Alessia Dolci (100 e lode) - ma è grazie alla passione per quello che studiamo che possiamo trasformare la dedizione e la fatica in soddisfazione. In questi cinque anni ho compreso come il progetto che ho fin da bambina, diventare una biologa marina, sia veramente quello che voglio fare in futuro". "Sono molto grato al liceo scientifico per l’ottima formazione ricevuta – spiega Federico Gatti (100100) – sia per quanto riguarda le materie umanistiche che quelle scientifiche. Per il mio futuro sono orientato verso la Facoltà di Ingegneria".

IMassimo dei voti e lode anche per Gianni Dell’Amico per la Quinta 5B D Chimica dei materiali dello ’Zaccagna’ che commenta: "La chimica mi ha da subito colpito e continuando con gli studi mi sono reso conto che la parte teorica è interessante almeno quanto quella laboratoriale. Ho intenzione di iscrivermi alla Facoltà di Chimica a Pisa e mi piacerebbe in futuro lavorare nell’ambito della chimica dell’arte". Massimo dei voti anche per Giorgio Avallone (100100) Indirizzo Elettronica e ancora Samuele Biagioni e Marco Bertieri del Galilei Serale, indirizzo Automazione. Sul podio anche Martina Cresci dell’Indirizzo Amministrazione dello ’Zaccagna’.

Arianna Tavarini