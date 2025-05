Una moto-ambulanza per ricordare il giovane morto in un incidente. Sarà la prima in Toscana

Carrara, 13 maggio 2025 – Si terrà sabato 17 maggio in piazza Aranci a Carrara la prima edizione del memorial Mattia Pucciarelli. Un raduno statico di moto che vuole ricordare il giovane massese morto nel 2019 a soli 23 anni in un incidente stradale in moto.

Ma c’è un altro scopo oltre alla memoria: l’evento organizzato dalla Dissident Crew insieme alla Pubblica Assistenza di Carrara, mira infatti a raccogliere fondi per l'acquisto di quella che sarà la prima moto ambulanza della Regione Toscana da donare proprio alla Pubblica Assistenza di Carrara. “Il memorial – si legge sulla pagina social del Comune di Carrara – unisce momenti di condivisione e intrattenimento con esposizione di moto, lotteria solidale, stand informativi sulla sicurezza stradale, il mondo delle moto e il primo soccorso, intrattenimento musicale e sessione fotografica professionale”.

Pucciarelli perse la vita mentre era in sella a una Triumph; era il 23 giugno 2019, poco prima delle 13, quando stava percorrendo via Arni a Scopeti, con direzione monti-mare. Arrivato a una curva perse il controllo del mezzo, finendo con violenza contro la ringhiera parapetto.

L’evento di sabato servirà quindi a perpetuare la memoria del giovane e sfortunato motociclista e anche a promuovere un progetto molto interessante come l’acquisto di una motoambulanza, che rappresenterebbe il primo esempio di mezzo del genere in Toscana, uno strumento che sarebbe – anzi, sarà – al servizio della collettività e di tutto il territorio. Il modo migliore per onorare il ricordo di Pucciarelli ad opera di chi l’ha conosciuto e gli ha voluto bene.