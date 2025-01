Master class di canto . Audizioni con Valsiglio

Musica per tutti i gusti al Papema Beach. Il maestro Angelo Valsiglio sarà presente per una master class sabato 18 gennaio alle 10,30. Valsiglio è produttore di Laura Pausini e di Ivana Spagna e co-autore dei brani ’La solitudine’ della Pausini e ’Fammi sentire bella’ di Mia Martini, è stato anche direttore artistico di Castrocaro, Una voce per l’Europa, Sanremo Rock, Baby Boys, e insieme a Perla Trivellini, insegnante di canto che ha partecipato a vari programmi Rai e Mediaset, terrà una lezione su come affrontare audizioni e provini, come scrivere un brano musicale, come arrangiarlo, come arrivare alla produzione discografica, come promuoverlo sul web. Costo per la partecipazione alla master class 6 euro. Mentre saranno completamente gratuite le audizioni che si terranno a partire dalle 15, tenute dallo stesso Valsiglio e mirate a cercare talenti per il gettonatissimo contest di Verona ’Giulietta loves Romeo’, che si terrà nella città scaligera la prossima primavera (organizzato con il patrocinio del Comune di Verona, Siae, Discografici Fonografici Italiani, Radio Italia e Rai Gulp). Le audizioni saranno aperte a tutti i cantanti, singoli o in gruppo, senza limiti di età e di genere musicale: ammessi pop, pop lirico, lirica, jazz, trap e musical. Termine ultimo per iscriversi giovedì 16 gennaio (info e iscrizioni al 3343308960, [email protected]).