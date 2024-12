Massese sfida Fucecchio. Aspettando un attaccante

Le sirene di mercato non stanno distogliendo la Massese dalla priorità del campo. Domenica allo stadio “Vitali” arriverà, infatti, il Fucecchio e la squadra apuana cercherà di tornare alla vittoria che le manca da tre giornate. A meno di novità impreviste non ci saranno rinforzi immediati e così il tecnico Massimiliano Pisciotta dovrà andare avanti con l’organico a disposizione che gli ha permesso, comunque, di ottenere una serie ancora aperta di 8 risultati utili. Certo in questa serie i pareggi (5) sono preponderanti sulle vittorie (3) e questo non sta consentendo di compiere il passo avanti sperato in classifica ma il lavoro sta iniziando a dare frutti.

Domenica le zebre troveranno un Fucecchio rivitalizzato dal largo successo interno sulla cenerentola Cuoiopelli (4-0) che gli ha permesso di uscire dalla zona retrocessione. I valdarnesi non stanno facendo un gran campionato ma sembrano in ripresa. In particolare stanno avendo un rendimento in trasferta, dove hanno racimolato fin qui 8 punti, superiore a quello casalingo, dove ne hanno raccolto solo 6. Fuori casa ha battuto sia Certaldo che Real Forte Querceta pareggiando con Viareggio e Pontebuggianese. La Massese, dunque, è avvertita.

Uno dei motivi della sfida di domenica sarà anche lo scontro fra bomber con il massese Michael Buffa (5 gol) da una parte e il pisano Lorenzo Sciapi (6) dall’altra, che ha operato il sorpasso nella classifica marcatori proprio domenica con una doppietta. Se il campo è la prima preoccupazione e in subordine c’è il mercato, che vede il direttore generale Augusto Cantoni impegnato nella ricerca di un attaccante, la società apuana è attiva anche a livello di progettualità e ricerca di spazi. In una conferenza stampa fissata per oggi la Massese annuncerà l’accordo con una società del territorio per il settore giovanile, ufficializzerà la partecipazione al bando per l’assegnazione del campo sportivo di Via Casola ed esporrà il progetto di creazione di impianto su un terreno a uso sportivo in Via Martiri di Cefalonia.

