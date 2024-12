Massese Regina di Coppa. Nel mirino c’è il Ponsacco

Missione compiuta per la Massese che è entrata di prepotenza in semifinale di Coppa Italia superando largamente una giovane Cuoiopelli. Il 6 a 0 di Santa Croce sull’Arno ha naturalmente soddisfatto il tecnico Massimiliano Pisciotta: "Volevamo fortemente passare il turno. Rispetto a domenica ho cambiato solo tre giocatori. Abbiamo preparato la partita puntando a palleggiare bene senza alzare troppo i ritmi. Sapevamo che avendo una squadra giovane ci avrebbero lasciato degli spazi e così è stato. Dopo i primi due gol il match si è messo in discesa. Non c’è stata più storia ed abbiamo cercato di risparmiare un po’ di energie con qualche cambio". Adesso la Coppa d’Eccellenza va in letargo e se ne riparlerà solo ad anno nuovo. La semifinale, infatti, è in programma mercoledì 8 gennaio e vedrà come avversario dei bianconeri il Ponsacco che ai rigori ha eliminato la Fratres Perignano. Per uno "scherzo" del tabellone la Massese giocherà per il terzo turno consecutivo in trasferta.

A Ponsacco le zebre hanno già giocato in campionato in una gara finita 1 a 1 col gol di Buffa nel primo tempo pareggiato soltanto in pieno recupero. La finalissima è fissata per il 22 gennaio allo stadio Bozzi di Firenze contro la vincente dell’altra semifinale Sestese-Castiglionese. Ora, però, l’attenzione degli apuani torna a concentrarsi sul campionato ed in particolare sulla difficile trasferta di domenica a Cenaia. "Il Cenaia è una squadra importante che è stata costruita per provare a vincere il campionato – avvisa Pisciotta -. Fino a domenica scorsa era seconda in classifica. Con l’ultima sconfitta subita al novantesimo è passata quarta. Ha dei valori in campo incredibili ed è una squadra abbastanza fisica. Sappiamo che con loro dovremo preparare una partita diversa cercando di alzare i ritmi". Il mercato della Massese sembra muoversi in uscita con Massimo Goh, attaccante classe 1999, dato in procinto di accasarsi al Viareggio.

Gianluca Bondielli