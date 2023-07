Massa, si infortuna a una caviglia sul greto del fiume Frigido. Recuperato dai vigili del fuoco

Massa, 8 luglio 2023 – I vigili del fuoco del comando di Massa Carrara sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi per il recupero di un ragazzo infortunato sul greto del fiume Frigido. Un gruppo di ragazzi stava facendo il bagno nel fiume, quando uno di loro si è infortunato a una caviglia. A quel punto è stato necessario l'intervento del personale dei vigili del fuoco con l'autoscala, per portarlo in strada e affidarlo alle cure dei sanitari del 118.