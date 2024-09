Massa, scoperta con droga, bilancino e contanti in casa: donna denunciata

Massa, 6 settembre 2024 - Continuano le azioni di controllo da parte della polizia sul territorio di Massa Carrara. E proprio durante uno di questi controlli avvenuto durante una kermesse, una donna, di nazionalità straniera, è stata notata dai poliziotti in atteggiamenti sospetti. Gli agenti infatti avevano notato che la donna faceva ben attenzione ad evitare di proposito i posti dove erano presenti le forze dell'ordine. Nelle zone limitrofe alla kermesse era presenti infatti degli agenti che sorvegliavano la zona. Gli agenti della squadra mobile della questura apuana hanno voluto vederci chiaro, hanno fermato la donna, e all'atto del controllo presso la sua abitazione hanno trovato poco meno di una cinquantina di grammi di sostanza stupefacente, suddivisa in cocaina e hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, oltre a una discreta quantità di denaro contante. Per questo la donna è stata denunciata dalla polizia per violazione della normativa sugli stupefacenti. Ad operare il controllo della donna, straniera, sono stati i poliziotti della squadra mobile della questura apuana.

Maurizio Costanzo