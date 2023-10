"Massa: anziana ferita in caduta per cordolo, sos sicurezza"

Cade rovinosamente a terra un’anziana in Largo Viale Roma: soccorsa dall’ambulanza del 118 se la caverà con 30 giorni di referto medico per escoriazioni varie e piccole fratture al volto. Sulla pericolosità di quel luogo, esattamente al semaforo delle Villette, era già intervenuto Franco Ceccarelli, denunciando la presenza di cordoli responsabili di barriere architettoniche che ostacolano la libera circolazione di passeggini e carrozzine per disabili, oltre che dei pedoni. "Già qualche anno fa una donna è caduta in quel punto; purtroppo un’auto in corsa non ce l’ha fatta a evitare l’impatto e la donna è deceduta. Per fortuna mia mamma, Paola Vignali, cadendo allo stesso modo e nello stesso punto si è salvata perché in quel momento non transitavano auto. Inoltre, in quel punto, la carreggiata presenta buche pericolose che mettono a rischio la sicurezza dei pedoni. Erano state sollevate proteste anche dai residenti – aggiunge – per lo stato di abbandono e di degrado della zona di Villette ma nessuno ha ascoltato. Dopo la caduta di mia madre ho allertato vigili urbani e carabinieri ma nessuno si è presentato in quanto l’ambulanza si era già allontanata, diretta all’ospedale. Faremo denuncia per la situazione in cui versa questo quartiere chiedendo l’abbattimento delle barriere architettoniche e un intervento per favorire una maggior sicurezza per i pedoni. Buche e cordoli disagevoli possono causare cadute accidentali e per un anziano è una cosa grave sotto tutti i punti di vista".

Angela M. Fruzzetti