Franco Frediani (nella foto) sarà ospite stasera alle 21,15 al Parco XXV Aprile alla Rocca per parlare del Monte di Pasta, della Standa e della famiglia Menzioni, una delle famiglie storiche massesi. Un impegno costante, ventennale, dedicato a salvaguardare la memoria della sua città, Massa che è il campo circoscritto, ma non per questo meno ampio, delle sue ricerche. Franco Frediani è l’ultimo discendente di una famiglia storica massese, che è stata titolare di una nota tipografia. Lui ha scoperto la passione per la storia locale quasi per caso e grazie proprio alla sua famiglia e da quella scoperta non si è più fermato. La serata è organizzata dalla Pro Loco Rocca Malaspina.