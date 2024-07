Marzia Dati nominata presidente

Marzia Dati (nella foto) è la nuova presidente del Lions club Massa Carrara. Resterà in carica fino all’anno prossimo e va a sostituire il presidente uscente Mauro Mauri. "Sono molto contenta e ringrazio tutti i soci per avermi scelta per questa carica", il commento di Dati. Al passaggio di consegne hanno partecipato il consigliere della Regione Toscana, Giacomo Bugliani, il past presidente Marco Boccella e altre cariche del Lions international. Presenti anche le associazioni Aldi con il suo rispettivo presidente Paolo Bestazzoni e Aipd Versilia rappresentata da Nicola Freda e da Giovanni Lucchesi. Le due associazioni sono impegnate nell’ importante progetto ‘Dopo di noi’, che punta a garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone con disabilità, per questo il Lions assieme ai club di zona ha contribuito ad acquistare una vasca da bagno per Aldi e alcuni dispositivi tecnologici.