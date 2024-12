Marmo, le tasse in base alle tariffe. Il valore di statuario e calacatta

Il Comune ha pubblicato le nuove tariffe del marmo. Riguardano le 80 cave attive e saranno in vigore dal 2025 alla fine del 2028. Il tariffario dei valori medi di mercato a tonnellata è stato compilato per la prima volta dall’ufficio Marmo sugli studi dell’Osservatorio del Marmo, il nuovo organismo voluto dall’amministrazione in sinergia con Camera di commercio e il Consorzio Zona industriale apuana. Ad eccezione dei beni estimati, che non pagano il canone, tutte le altre cave dovranno corrispondere in base alla percentuale di concessione più il contributo di estrazione, nella misura del 10% del prezzo di vendita del valore medio della produzione. In base al nuovo tariffario i blocchi una volta giunti alla pesa saranno conteggiati incrociando questi dati. Per intenderci i marmi più pregiati come quello che estrae la cava Calacatta Crestola, con un canone da 20,61 euro e un contributo di estrazione da 81,80 euro dovrà pagare 102,41 euro a tonnellata. La Bettogli Marmi 77,42 euro a tonnellata (contributo estrazione 74,04 + 3,38 di canone). Oltre alla Calacatta Crestola le cave che pagheranno il prezzo più alto sono la Gemignani & Vanelli Marmi 104,31 (79,52 canone di estrazione più 24,79 contributo estrazione), Fb Cave 89,12 (8,54+80,67), la Successori Adolfo Corsi 31,45 a tonnellata (10,48 di canone più 20,97 contributo), la Vf Marmi 59,68 euro (16,38 canone, 43,30 contributo). Tra i marmi più pregiati anche quello della Monte Maggiore che pagherà 34,95 euro (11,65 per il canone e 23,30 di contributo), la Società Apuana Marmi 51,11 euro (11,18 canone, 39,31 contributo), la cooperativa Cavatori Canalgrande 25,81 euro a tonnellata (8,48 canone, 17,33 contributo), la Marmi Campanili 27,35 euro (8,94 canone, 18,41 contributo). Tra quelli che pagheranno di meno Cavatori Canalgrande 26,28 (2,48 canone, 23,80 contributo), Fosso Cardellino 11,98 a tonnellata (0,39 canone, 11,59 contributo), Fantiscritti Marmi Srl 17,40 (1,50+ 15,90), Escavazioni Marmi Venati 19, 24 euro (3,50+ 15,74), Beran Srl 15,36 euro (2,91 + 12,45). Seguono Alba Ventura Srl 16,98 euro (5,66 + 11,32), Nuovi Pregiati Apuani con 20,42 euro (5,93 +14,49), Gualtiero Corsi Srl per Venedretta A euro 21,35 (6,18+ 15,17), Gualtiero Corsi per Cima di Gioia 23,14 euro (6,25+ 16,89). Marmi Fossaficola 25,56 euro a tonnellata, Fratelli Antonioli 30,50, Artana Marmi 11,45, Ingra 21,15, Sam 15,42, Mega Stone Factory 24.09, Italquarries 14,79, Marmi Galleria Ravaccione 28,31, Fb Cave 89,12.