Mario Maffei l’ultimo saluto . I funerali oggi nella sua Monti. Il ricordo del Coro Lunigianese

Saranno celebrati oggi pomeriggio alle 14.30 nella Chiesa Parrocchiale di Monti i funerali di Mario Maffei, il settantunenne imprenditore agrituristico, creatore di ’Montagna Verde’ e dell’Albergo Diffuso di Apella travolto da un’auto una settimana fa e morto tragicamente di fronte alla sua abitazione a Monti. A celebrare la funzione sarà il sacerdote officiante don Tommaso Forni.

Un lutto, che ha colpito e segnato profondamente tutta la Lunigiana in quanto, lo scomparso, era stato per decenni tecnico di laboratorio alla scuola Agraria di Soliera Apuana ed era conosciutissimo in tutta la provincia di Massa-Carrara ed in quella limitrofa di La Spezia. Ieri sera, alle 20.30, alla Pieve di Monti, è stato recitato il Santo Rosario in ricordo di Maffei, mentre nulla trapela sul fronte delle indagini da parte degli inquirenti che hanno in carico la delicata pratica relativa all’incidente avvenuto sulla SS. 665 Massese, all’altezza del bivio per Pontebosio.

Ed al momento, non si conoscono esattamente le eventuali misure intraprese nei confronti del quarantenne professore residente in una frazione di Fivizzano, che si trovava alla guida della Fiat Doblò che ha investito mortalmente l’imprenditore, si resta pertanto solo nel campo delle ipotesi.

La salma di Maffei, al termine della funzione religiosa, sarà trasportata nel piccolo cimitero di campagna di Apella. Fra le tante manifestazioni di cordoglio, spicca il ricordo del Coro Lunigiana, i cui cantori erano fraterni amici di Mario Maffei: "Dall’ultimo lembo di terra appare un piccolo paese dell’Appennino Tosco-Emiliano,l’unica luce della montagna a rischiarare il buio…".

Un messaggio infinitamente toccante che rende doveroso omaggio ad una persona di valore che tanto ha dato per la rigenerazione della propria terra.

La sua Montagna Verde, quella struttura così conosciuta, attirava infatti visitatori da ogni dove e aveva dato una spinta importante all’economia in questa zona.

Roberto Oligeri