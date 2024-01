Marina, via agli interventi anti allagamento

La rotatoria che incrocia il viale interno del lungomare lungo il viale Roma finisce sempre sott’acqua ogni volta che fa qualche goccia di troppo trasformandosi in una piscina immortalata e denunciata dagli scatti sui social. Un fenomeno che mette a rischio anche la sicurezza stradale. Succede sin dai primi anni della sua realizzazione e ora l’amministrazione ha deciso di metterci mano con un intervento da 100mila euro di manutenzione straordinaria che dovrebbe rendere più efficace la fognatura bianca in Via Mascagni. Un progetto già esecutivo, visto che si tratta di sicurezza, che prevede un nuovo tratto di fognatura bianca su Via Mascagni dall’incrocio con viale Roma per proseguire verso via Lungofrigido di Levante e scarico sul fiume Frigido e allaccio alla fognatura esistente in via Rossini. Un’operazione che richiederà anche il taglio e demolizione della pavimentazione stradale, nuove griglie di raccolta e tombini per garantirne la massima efficacia.