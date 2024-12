Marina, riapre la biblioteca. Al via la gara per la scuola Giromini

Buone notizie per studenti e appassionati di lettura: entro la fine del mese riaprirà la biblioteca comunale di Marina. Di pari passo l’amministrazione informa che è pronta la gara per l’assegnazione dei lavori alla scuola Giromini, fermi da 12 anni. Di ieri la notizia che la giunta ha deliberato la riapertura della biblioteca di Marina e la conseguente riorganizzazione del sistema bibliotecario civico. Nella sede di via Garibaldi in questi giorni si stanno ultimando gli ultimi interventi necessari alla riapertura. Importanti novità in arrivi anche per la scuola primaria ‘Giromini’, con la nuova gara per l’affidamento dei lavori che è in procinto di partire. "Con la riapertura della biblioteca di Marina riaccendiamo una luce importante ridando vita a un luogo di cultura, di incontro e di socializzazione – dice l’assessore alla Cultura Gea Dazzi –. Siamo certi che la sede di via Garibaldi tornerà presto a svolgere quel ruolo centrale che ha tradizionalmente avuto per tanti studenti e tanti residenti. Per farla rivivere abbiamo scelto di affidare il servizio a una cooperativa che, in collaborazione con i nostri uffici, si occuperà anche di organizzare attività, eventi e laboratori che avranno lo scopo di animare la biblioteca, e il suo giardino, 365 giorni l’anno. Al momento mancano ancora alcune piccole rifiniture, contiamo comunque di essere pronti a riaprire entro la fine del mese e poi effettuare alcune ulteriori migliorie, negli arredi, ma anche nello spazio esterno, nelle settimane successive".

"Passo dopo passo ci stiamo avvicinando al recupero della scuola primaria ‘Giromini’ – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Elena Guadagni –. Dopo l’approvazione del progetto esecutivo, siamo ora pronti ad indire la gara per i lavori. Il nostro impegno è, ed è sempre stato, massimo per restituire finalmente la scuola a Marina". La Giromini una volta ultimati i lavori potrà accogliere oltre 200 alunni in tredici aule di cui cinque specialistiche. Nello specifico saranno quelle di informatica e arte, più tre spazi polifunzionali, uno multifunzione da settanta metri quadri (utilizzabile come palestra) e una mensa in grado di ospitare contemporaneamente 150 studenti.