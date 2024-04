Marina, mozione del Polo: "L’area giochi va recintata"

Bisogna recintare la nuova area giochi di piazza Pellerano a Marina di Massa. Lo chiede la consigliera Daniela Bennati del Polo Progressista e di Sinistra, attraverso una mozione indirizzata alla giunta comunale, per dare voce alle numerose segnalazioni ricevute da parte dei genitori dei bambini che frequentano il parco giochi. "Dato l’intenso utilizzo del parco, soprattutto a seguito del rinnovamento dei giochi, emerge la necessità critica di garantire la sicurezza dei più piccoli. La vicinanza di due lati del parco a strade aperte al transito veicolare rappresenta un potenziale pericolo per i bambini che vi giocano, aumentando il rischio che possano inavvertitamente allontanarsi verso la strada". La mozione punta a sollecitare l’amministrazione ad assumere misure immediate per l’installazione di recinzioni perimetrali robuste e sicure attorno all’area giochi, in modo da creare un ambiente sicuro e controllato per i bambini e le loro famiglie. "Dai nostri sopralluoghi effettuati – sottolinea Luana Mencarelli del Movimento 5 Stelle – il parco giochi di piazza Pellerano non è l’unico a Massa a mostrare una mancanza di delimitazioni adeguate per l’area giochi. Questa situazione mette in luce una problematica più ampia che riguarda la sicurezza dei bambini che frequentano i parchi giochi nel nostro comune". Mencarelli invita l’attuale amministrazione a prendere atto di questa urgente necessità e ad agire al più presto.