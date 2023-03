Marina, dieci candeline per la sala scommesse di via Lunense

Grandi festeggiamenti per i dieci anni di attività dell’ imprenditore Gabriele Gentile. Quest’anno spegne le 10 candeline della sua agenzia Snai di scommesse in via Lunense. Dieci anni di duro lavoro, alta professionalità e abnegazione che hanno portato l’imprenditore apuano all’ apice della popolarità nel settore scommesse. La sua modernissima agenzia, totalmente rinnovata, rappresenta nella nostra zona un punto di riferimento importante con tecnologie avanzate e tv con tutti gli sport live, in tempo reale, tipica delle agenzie londinesi che da decenni sono all’avanguardia europea. Una vera chicca per gli amanti della sport e delle scommesse. Gabriele è partito collaborando per varie agenzie a Viareggio, oggi è referente pvr nella nostra zona e la sua agenzia negli anni si è fatta conoscere ovunque tra gli amanti del settore che in lui e nella sua professionalità riconoscono il luogo ideale per giocare ad alti livelli. Gabriele ha inoltre come sempre rinnovato il look del locale modernizzandolo da vero bookmaker e sembra una vera e propria agenzia londinese.

Giromini Andrea