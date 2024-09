Mariella Nava al Sandomenichino. Concerto alla terrazza Vistamare

Mancano pochi giorni alla cerimonia della 65ª edizione del premio letterario internazionale Sandomenichino fissata per sabato, dalle 17, sulla terrazza “Vistamare” in Lungomare Vespucci a Marina di Massa. Sul palco, salirà quest’anno Mariella Nava, premio alla carriera che allieterà il pubblico con alcuni famosissimi brani del suo repertorio. "Dopo aver avuto sul palco del Sandomenichino nomi del calibro di Andrea Bocelli e Rita Levi Montalcini – commenta il presidente del premio Sandomenichino, avvocato Giacomo Bugliani – ci onora quest’anno conferire il Premio alla Carriera a Mariella Nava. Una cantautrice raffinata che, oltre ad aver riportato grandi successi personali come cantante, ha scritto canzoni ormai diventate patrimonio acquisito del grande pubblico".

Mariella Nava sarà alla cerimonia di premiazione e allieterà il pubblico con l’esecuzione di alcuni famosissimi brani del suo repertorio. Nata e cresciuta a Taranto, fin da bambina si appassiona e studia pianoforte, si fa subito conoscere come autrice, e il primo tentativo riuscito è con la canzone “Questi figli”, scelta personalmente da Gianni Morandi per il suo album “Uno su mille” del 1986. Tanti i successi collezionati da Mariella Nava, autrice di testi diventati famosi e anche cantautrice. Nel 1996 vince la prima edizione del Premio Lunezia per il valore musical-letterario delle sue opere. Poi un periodo di silenzio artistico, solo nuove canzoni affidate ad alcune colleghe, come il brano “L’esodo” per Loredana Bertè, “La differenza” scritto per Tosca, “Dimenticata”, “Non posso perderti” e Ce l’avevo un amore per Syria. Torna al suo pubblico nel 1997 con lo struggente singolo “Piano inclinato”, che anticipa l’album “Dimmi che mi vuoi bene”. E riprende la scalata del successo con cantanti come Mango, Minghi, Annalisa Minetti. Scrive a quattro mani con Lucio Dalla e un brano fortunato per Gigi D’Alessio, ma le sue parole vengono cantate anche da Renato Zero.

Tanti i premi e i riconoscimenti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri le viene conferita l’onorificenza dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, per i contenuti dei suoi testi sempre attenti ai temi sociali. Riceve il Sigillo Testimone Ambasciatore per un mondo di pace all’ottavo Riconoscimento Giovanni Paolo II, che gode del patrocinio del Senato, della Presidenza del Consiglio, del Ministero Beni Culturali. Un onore la sua presenza sul palco del Sandomenichino sabato sulla terrazza Vistamare.