Maria Mattei evidenzia: "il disastro"

Soddisfatta Maria Mattei per il sostegno della Cgil sulla necessità di assumere personale per le biblioteche.

"Mi auguro che il grido di allarme che ho lanciato – scrive la consigliera adesso all’opposizione – spinga anche altri soggetti ad esprimersi".

Definendo la politica dell amministrazione "un mix pericoloso di incapacità e immobilismo", Mattei ricorda che "prima è stato ridotto

l’orario di apertura al pubblico dicendo che addirittura migliorerà il servizio e poi con una piroetta si torna all orario senza interruzioni. Sidiemntica che l’apertura è ben diversa da un servizio con personale capace di garantire il prestito dei libri, restituzione e consulenza per i lettori e per i ricercatori. Il tema è quello del ruolo che le biblioteche hanno sul territorio e su questo l’amministrazione non ha le idee chiare. Si tampona sulla scia delle proteste ricevute, ma si continua a utilizzare i bibliotecari come personale amministrativo. Ci sono fondi acquisiti da due anni che attendono di essere catalogati e resi disponibili. Una frammentazione fra personale interno che fa l’impossibile svolgendo compiti altrui e l’introduzione di esterni presi da cooperative con appelli su Facebook, non si era mai vista". Mattei poi chiede

cosa sarà della biblioteca di Marina e ricorda che "assumere personale per le biblioteche significa arricchire, potenziare, far funzionare l’intera macchina comunale che vive per dare risposte ai cittadini. Governare è complicato e nessuno ha la bacchetta magica, ma occorre capacità di visione, ben oltre i cinque anni di mandato. Un sindaco dovrebbe avere tra le sue preoccupazioni quella di consegnare al suo successore una macchina funzionante e non un mosaico di incarichi".