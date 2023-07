Mare, la sicurezza è rosa Salvate da due bagnine

Rischiano di affogare e a salvarle sono due giovani bagnine. A combattere la corrente è stato il sangue freddo delle protagoniste. Sul litorale della provincia aumentano i recuperi, con un’estate movimentata per il soccorso. C’è chi ha incrementato il personale creando una vera e propria task force rinforzata per vigilare sulla costa. Tra i bagnanti che non si curano delle correnti e quelli che sono vittime di shock termici, ci sono i bagnini e le bagnine che vigilano sulla loro incolumità. "Era un giovedì mattina". A raccontare l’accaduto è Giulia da Pont di 19 anni, autrice del salvataggio e dipendente della cooperativa Mare Sicuro. "Mi trovavo a Marina di Massa nella spiaggia antistante il centro Don Gnocchi, quando una donna anziana è entrata in mare. La corrente l’ha subito presa e trasportata vicino agli scogli, lei cercava di rientrare ma i suoi sforzi non servivano a nulla. Così ho preso il baywatch e l’ho raggiunta, riportandola poi a riva sana e salva. Una volta arrivate a terra l’ho rassicurata, visto in quel momento era in preda a un attacco di panico. Sono stata con lei fino a quando la situazione non è tornata alla normalità per poi lasciarla alla sua giornata di mare". Gli attori del settore evidenziano che i soccorsi riguardano per la maggior parte persone anziane e turisti. L’altro salvataggio è della 20enne Beatrice Bertozzi. A raccontare l’intervento è Francesco Paolo Greco, istruttore della Società Nazionale di Salvamento. "In un caldo pomeriggio, una signora di 70 anni è entrata in acqua, nonostante le continue raccomandazioni dei bagnini di rimanere a riva. La donna ha comunque fatto il bagno finendo in una corrente che l’ha trascinata al largo". Ci troviamo a Marina di Massa nello specchio di acqua antistante il bagno Gabri e il bagno Anna. "Le condizioni del mare erano in rapido peggioramento. A quel punto la bagnina si è accorta della situazione di pericolo, mentre la donna cercava di tornare a riva con scarsi risultati. Così si è tuffata affrontando la corrente per raggiungere la signora in difficoltà, a una ventina di metri dalla riva. Riportata in battigia la ragazza si è sincerata che la 70enne stesse bene valutando il suo stato di coscienza". La Bertozzi ha preso il brevetto a 16 anni e non si è mai persa una stagione di lavoro sul litorale visto che questo è il suo quarto anno di sorveglianza.

Patrik Pucciarelli