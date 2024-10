Manutenzione strade. Via libera ai lavori per oltre 160mila euro

Sono pronti a partire i lavori di risanamento di alcune strade di Montignoso: un’operazione di manutenzione straordinaria che il Comune finanzierà con 162mila euro. Il progetto di fattibilità tecnica è stato approvato dalla giunta del sindaco Gianni Lorenzetti nei giorni scorsi preso atto del "degrado della sede stradale in varie frazioni comunali" per "la tempestiva eliminazione dei potenziali pericoli per l’utenza, offrire un miglior servizio alla collettività, limitare gli interventi di manutenzione futura, questo per ridurre i costi sociali derivanti dai ripetuti interventi manutentivi puntuali". In questa fase, in particolare, l’amministrazione ha dato priorità alle strade di maggiore flusso veicolare e maggiormente bisognose di manutenzione: via Cervaiolo (tratto da Via Rosi fino ai Sei Ponti); cia Debbia Nuova ( tratto da Sei Ponti fino all’Aurelia); via Numero Uno (tratto a incrocio di via Acquala, fino ed escluso ultimo tratto di 150 metri); via Cannicce (tratto da ponticello fino alla fine) con dei tratti di rifacimento sede in quanto troppo stretta; via Bregoscia (tratto dal ponticello al villaggio); via Intercomunale (tratto che costeggia il cavalcavia da via XXV Aprile a via Cannicce).

Le opere sono inserite nella programmazione annuale 2024, delle opere pubbliche dell’ente. La redazione del progetto fa seguito a un’analisi approfondita della situazione esistente, attraverso rilevazioni in sito e documentazione fotografica effettuata dai tecnici municipali. Tali indagini hanno permesso di programmare importanti interventi di riqualificazione delle sedi stradali maggiormente deteriorate, anche a causa degli eventi atmosferici dell’ultima stagione invernale e primaverile, che hanno provocato numerosi danni. Oggi, infatti, nonostante gli interventi del Comune, le strade oggetto dei lavori presentano un fondo ammalorato in più punti, in conseguenza anche dei continui interventi effettuati dai gestori delle reti idriche, elettriche, fognari, telefoniche e del gas. E pure la segnaletica orizzontale ha bisogno di essere rinnovata.