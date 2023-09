Manifestazione di protesta contro Speranza

Si terrà lunedì dalle 17 in piazza Aranci, organizzato dal movimento Rivoluzione Allegra, un presidio aperto a coloro che intendo manifestare il dissenso sulla gestione politica della pandemia condotta dall’ex ministro Roberto Speranza (nella foto) durante i governi Conte e Draghi. Speranza, infatti, sarà presente in Sala della Resistenza a Palazzo Ducale dalle 17.30 ospite del Pd per parlare di “Difesa dello Stato sociale e rilancio della sanità pubblica”. "Se ci sarà consentito – dice Rivoluzione Allegra – prenderemo parte all’incontro pubblico e non ci limiteremo a protestare dalla piazza". Alla protesta aderisce Massa Insorge. "Intendiamo manifestare – spiegano – il nostro totale dissenso contro le politiche dei tagli alla sanità e quelle dei finanziamenti alle guerre Nato che i partiti delle grandi intese, di cui Speranza è stato ed è esponente di primo piano, stanno portando avanti da anni".