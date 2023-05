Mangiaracina fa incetta di voti Ritorno in campo in grande stile

Francesco Mangiaracina sarà uno dei 32 consiglieri comunali. La soddisfazione per l’ex Forza Nuova è molta, non nasconde l’emozione per aver visto i risultati di un lavoro iniziato anni fa e che adesso dà i suoi frutti. "Sono molto felice per il risultato raggiunto, sapevo di poter far bene per l’impegno che ho messo in campo in questi anni, molto positivo il riscontro raggiunto, non solo per me, ma soprattutto per le persone che collaborano con me da tanti anni. Questa mattina (ieri, ndr) mi hanno informato che il risultato storico che ho portato a casa è storico per quanto riguarda le liste di centrodestra".

Con cosa è stato costruito questo risultato? "Sicuramente grazie all’impegno nel sociale, la completa disponibilità verso i cittadini, che si tratti di ambiente o di spiegare pratiche a livello comunale. Ho imparato a stare sempre in mezzo alla gente: il massese medio sa che se ha un problema può contare sulla mia risposta".

Un risultato che sicuramente porta lustro anche al partito del Carroccio: "Il mio percorso nella Lega inizia a metà del 2018: sono cresciuto e nel corso del tempo sono entrato nel direttivo a livello comunale. La mia non è certamente una candidatura di comodo, ma il frutto di un percorso che ha visto piano piano il mio inserimento nel partito, grazie alla classe dirigente. Mi fa piacere aver contribuito a a far fare alla Lega un risultato che la vede davanti anche a Fratelli d’Italia: è successo in pochi posti. Adesso testa alla fase due, quella più importante: da parte mia non cambierà molto perché ho sempre portato il mio impegno per risolvere i problemi delle persone. Ovvio che lavoreremo ancora più duramente per far tornare il sindaco Persiani alla guida della città".