Malamovida Spaccio e alcol protagonisti

Movida sempre più fuori controllo, e come ogni fine settimana si ripropone il problema di vomito, escrementi e resti nelle vie centrali del litorale. Non solo, stavolta i residenti lamentano anche la presenza di numerose cartine gettate a terra dopo che i ragazzi hanno consumato la droga. E come sempre gli abitanti puntano il dito contro la galleria di via Rinchiosa, dove secondo i bene informati ci sarebbe una centrale dello spaccio.

Anche stavolta qualcuno ha documentato via social ciò che è rimasto di un sabato notte con tracce organiche di ogni genere e come detto le cartine che contenevano cocaina e altre sostanze stupefacenti per una notte da sballo. I residenti e i commercianti nelle scorse settimane avevano chiesto una maggiore presenza delle forze dell’ordine in zona movida, anche a seguito di un paio di risse che erano scoppiate in pieno centro. In particolare chiedevano uomini in divisa e in borghese a passeggio nei punti nevralgici, anche perché come hanno detto i bar che sono in via Rinchiosa non danno da bere ai minori, che al contrario arrivano carichi di alcol comprato da qualche maggiorenne nei supermercati.

Ma adesso l’allarme non riguarda solo alcol e risse, ma il giro di spaccio che si è venuto a creare a pochi passi dai locali più in voga di Marina di Carrara. Secondo le lamentele dei residenti si spaccia senza timore e ancor di più si fa uso abituale di droga tra i numerosi ragazzini che frequentano la zona movida durante il fine settimana. Un vero e proprio allarme sociale che si aggiunge ai numerosi coma etilici che ogni sabato si registrano fra i giovanissimi. Con l’arrivo della bella stagione e la chiusura delle scuole, si teme che il fenomeno della mala movida si estenda a tutti i giorni della settimana e non solo al week end come avviene in inverno.

Da anni i residenti lamentano schiamazzi fino a tarda notte, ma anche risse e atti di vandalismo, che come sempre si verificano dopo la mezzanotte quando il consumo di alcol e droga manifestano i loro effetti. Da tempo per mantenere il decoro urbano che viene messo a serio rischio ogni domenica mattina si prevedono pulizie straordinarie delle strade.