Magazzinieri, baristi geometri e operai

Offerte di lavoro provenienti dai Centri per l’impiego di Massa Carrara. Per candidature, https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro.

OPERAIO METALMECCANICO. Azienda operante nel settore della sicurezza sui cantieri ricerca un operaio metalmeccanico specializzato per attività su macchine controllo numerico. Necessaria capacità di lettura del disegno tecnico e di utilizzo strumenti di misura. Indispensabile esperienza su macchinari Cnc per lavorazione metalli. Richieste conoscenze informatiche. Sede Massa. Offerta MS-248870.

MAGAZZINIERE. Azienda operante nel settore della sicurezza sui cantieri ricerca magazziniere con esperienza: gestione ordini, controllo materiali in ingresso ed in uscita, preparazione confezioni e pallet, compilazione di moduli con utilizzo del gestionale dedicato. Richiesta disponibilità a trasferte in ambito nazionale. Sede Massa. Offerta MS-248867.

1 GEOMETRA. Azienda operante nel settore della sicurezza sui cantieri ricerca un impiegato tecnico geometra o ingegnere edile, con esperienza, per attività di preventivazione. Il lavoro si svolge prevalentemente in ufficio, ma sono previste visite a clienti e sopralluoghi in cantiere. Richiesta conoscenza Auto cad, Excel e lingua inglese. Sede Massa. Offerta MS-248860.

1 BARISTA. Bistrot ricerca un barista con conoscenze in cocktail bar e capacità di gestire sala per pranzi e cene. Contratto di lavoro a tempo determinato. Sede di lavoro Massa. Offerta MS-248852.

ELETTRICISTA. Azienda operante nel settore delle costruzione ed impiantistica ricerca un aiuto elettricista per preparazione e manutenzione ordinaria di strumenti e materiali, assistenza nella manutenzione e installazione di impianti elettrici. Preferibile esperienza nella mansione. Iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a indeterminato. Sede Massa. Offerta MS-248815.