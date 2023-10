Lutto per la scomparsa di Antonio De Angeli

"Antonio non è più con noi". Se n’è andato il dottor Antonio De Angeli, punto di riferimento culturale della nostra città. Aveva da poco compiuto 80 anni. Docente, psicologo e psicoterapeuta, per tanti anni è stato direttore dell’Asl 1 Massa Carrara. De Angeli lascia un vuoto incolmabile non solo nella sua famiglia ma nel panorama culturale della città e in quella fitta rete di relazioni che nel tempo aveva intessuto, nella stima di quanti lo avevano conosciuto. Con la sua pacatezza, la sua umanità e soprattutto la profonda cultura era componente di varie giurie di prestigiosi premi letterari tra cui Padre Damiano e Massa Città Fiabesca (Versilia Club) dove, in quest’ultimo, aveva portato il proprio contributo fino all’edizione 2023. Per 31 anni (dal 1985 al 2016), era stato un autorevole membro della giuria del Premio internazionale di poesia e fiaba Alpi Apuane (Us Culturale Antona) responsabile della sezione riservata ai libri per l’infanzia, come pedagogista di straordinaria sensibilità e grande competenza.

La giuria del premio lo ricorda così: "Pacato, mite, profondo e sensibile, sia da intellettuale ma soprattutto da uomo, ha sempre cercato di capire, decifrare e interpretare le cose del mondo attraverso l’analisi paziente e la delicata ricerca della parola, mai banale e insignificante, ma ricca di autentica umanità. Questo è stato Antonio per tutti noi membri della giuria del premio Alpi Apuane: un amico e un modello. Da lui abbiamo imparato che la sfida con la morte la supera la parola, l’unica che dentro di sé conserva la memoria".

De Angeli era stato promotore del Premio Salute Apuane, organizzato dal Cral Ospedale di Massa, dal 2001 al 2009, presieduto dal giornalista massese del Corriere della Sera Rodolfo Grassi. Nel 2018 era stato insignito di medaglia d’oro per la promozione della salute. Scrittore e saggista, era anche direttore della rivista culturale ’Le Apuane’, del Centro culturale apuano, che aveva seguito dagli anni Ottanta a oggi, molto rammaricato ultimamente perché, per mancanza di fondi, la rivista era stata sospesa. "Sempre disponibile e generoso, fino all’ultimo ha chiamato per poter continuare ’Le Apuane’ . Tutta la redazione della rivista è profondamente amareggiata per la grave perdita". Tante le manifestazioni di cordoglio espresse nei confronti del dottor De Angeli, molto stimato e benvoluto in città.

Per l’ultimo saluto la salma è all’obitorio del Noa. I funerali si svolgeranno lunedì, alle ore 14.30, nella chiesa di San Sebastiano. Alla famiglia De Angeli sentite condoglianze anche da parte della nostra redazione.

Angela Maria Fruzzetti