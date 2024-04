Lutto per la morte di Nora Musetti. Madre di Andrea Figaia della Cisl

Addio a Nora Musetti (nella foto) che si è spenta in questi giorni all’età di 91 anni. Lascia i figli Stefania (dirigente scolastica), Andrea (segretario della Cisl Apuana) e Riccardo, noto trombettista e docente al liceo Musicale Palma di Massa. Nora era una donna vecchio stampo, di quelle di una volta e che per la famiglia ha dato il meglio di sé. Assieme al marito Stefano Figaia ha cresciuto i loro tre figli con amore, educandoli al senso del dovere. La sua casa è stata sempre aperta e frequentata da gente di idee e valori diverse. La cucina era il suo regno: trippa alla carrarina, tordelli, taglierini nei fagioli, baccalà marinato e le immancabili torte di riso in occasione della celebrazione dell’Assunta (di stretta tradizione toranese) erano le sue specialità. Manicaretti che Nora faceva assaggiare ai parenti e agli amici di cui si circondava volentieri e con grande senso di ospitalità. Tutti ricordano che a primavera la Nora aveva sempre mazzetti di asparagi selvatici del monte D’Arma, che raccoglieva da buona intenditrice. Un buon bicchiere di vino non mancava mai alla sua tavola. I funerali si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa dei Frati della Lugnola. La notizia della sua scomparsa si è diffusa molto rapidamente in città, dove Nora era conosciuta e apprezzata per le sue doti umane. In tanti ieri hanno voluto stringersi attorno ai figli Stefania, Andrea e Riccardo per manifestare tutto il loro affetto e cordoglio per la perdita della loro amata madre.