L’uomo del miracolo. Gemignani: "Ci credevo. Era il nostro obiettivo. Ora i lavori allo stadio"

Sarà Pisa, come sembra, o un’altra sede? Oggi sapremo. Sono stati ventilati anche Cesena e Lecce. Per l’Arena Garibaldi sarebbe tutto fatto, il problema, secondo l’accordo, è che si giocherebbe a porte chiuse, senza tifosi, e questo fa storcere il naso a tanti, in società, nella squadra e fra i tifosi. Anche alla Lega non piacerebbe questa soluzione. Ma comunque sarà una sistemazione temporanea, in attesa che l’amministrazione faccia le modifiche necessarie per rendere lo stadio dei Marmi adeguato alle esigenze della serie B. Seicentomila euro sono già stati messi a bilancio e serviranno per rifare il manto erboso, i bagni e la postazione disabili. Ma è certo che saranno stanziati ulteriori fondi per adeguare l’impianto di illuminazione, gli spogliatoi e per allestire la zona stornelli, i requisiti richiesti per adeguare lo stadi. Non basta, bsiogna portare la capienza ad almeno 5.500 spettatori.

Intanto tutti i tifosi hanno incoronato Manrico Gemignani, main sponsor della squadra con la Sagevan, l’uomo dell’anno o l’uomo del miracolo. "Aver vinto è stata una felicità incredibile e abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo posti dall’inizio dell’anno – racconta Gemignani –. Credevo nella promozione e sapevo che sarebbe stato difficile ma i ragazzi, l’allenatore e il suo staff, così come lo staff medico, hanno fatto un capolavoro. Dopo la vittoria i tifosi sono venuti alla cena al Club Nautico per ringraziare tutti, dal presidente al mitico Cip. Anch’io come i tifosi ho vissuto questi momenti come se si trattasse di un mondiale".

E ora quale sarà il prossimo passo?

"Mantenere un organigramma similare cercando di potenziarlo con giovani di valore".

A chi ha dedicato questa vittoria?

"Come ho già avuto modo di dire, a mio cugino e fratello Francesco Vanelli".

I tifosi auspicano che come già accaduto in altre realtà lo stadio venga dato in concessione alla sua società.

"Adesso allo stadio si devono fare le opere immediate per giocare il campionato di B".

Anche il presidente Fabio Oppicelli pensa già al futuro. "Da ieri stiamo lavorando per il fututo, la B è un passo importante non solo a livello sportivo – dice Oppicelli –. La partita di domenica è stata una bella favola per tutti ed è arrivata dopo anni di sacrificio. Dall’annata Baldini si è cercato di alzare l’asticella e il risultato è frutto di tanto lavoro e impegno, soprattutto di Manrico Gemignani. La squadra aveva l’ambizione per vincere e ha seguito la giusta corrente, e il mister ha portato quel qualcosa in più. Siamo felici di lavorare sulle ali dell’entusiasmo".

"Riassumendo la storia – continua Oppicelli – si può dire che, sulla spinta dell’ex sindaco Angelo Zubbani, il mondo del marmo si è impegnato molto per la Carrarese. Vedere i tifosi e le coreografie è stato meraviglioso, complimenti anche ai tifosi del Vicenza a cui auguro per il futuro le giuste soddisfazioni".