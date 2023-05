Lunedi arriva il nuovo semaforo

Il semaforo sarà sistemato lunedì. Ad Aulla il Comune ha chiesto spiegazioni ad Anas sul posizionamento del semaforo alla Bettola, per i lavori alla viabilità. Il semaforo doveva essere posizionato due giorni fa. Anas ha risposto che per l’allerta meteo, l’apposizione del semaforo è slittata a lunedì. Alcune opere previste interferiscono con la sede stradale, quindi Anas si vede costretta a chiudere la corsia di marcia in direzione Santo Stefano Magra. Si preannunciano giorni duri, per questo il sindaco di Aulla Roberto Valettini ha scritto all’ingegner Stefano Liani di Anas per raccomandare l’uso dei movieri per la regolamentazione del traffico, soprattutto negli orari di punta, quindi dalle 6 alle 9 e dalle 16 alle 19. Il tutto per una durata prevista non inferiore ai trenta giorni, come scrive Anas in unanota.