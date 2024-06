Luna park in forse: "Mancano le aree"

"Per colpa delle assurde speculazioni immobiliari di Nausicaa il Comune ha stoppato lo storico luna park di Fiorello Lazzeri". Lo sostiene Nicola Pieruccini in qualità di segretario provinciale della Lega. "L’evento estivo che ha una tradizione di circa 60 anni come al solito era atteso con grande entusiasmo, ma forse non si farà – prosegue Pieruccini –. Come già anticipato dalla Lega, infatti, la parte esterna della Imm non sarà più tutta dedicata agli eventi perché Nausicaa nn ha acquistati 5mila metri quadrati. Va da sé che gli spazi ridimensionati non siano più idonei ad ospitare il luna park, ma anche tante altre manifestazioni all’aperto. Per questo chiedo ma la festa della birra come è messa? Ci avranno pensato prima di organizzarla? Certo, è che la vendita dei due gioielli di famiglia la palazzina Mangiarotti e la Marmoteca, ad una società che gestisce tutt’altro non è stata una buona intuizione. Per esempio per quanto riguarda l’officina Nausicaa ha dovuto cercare altri spazi". "Ciò detto pare che gli uffici amministrativi stanno ritardando l’apertura del parco giochi più atteso dai bambini per una questione burocratica – prosegue il segretario Pieruccini –, senza contare che le tante famiglie di giostrai non stanno lavorando da sabato, giornata in cui sarebbe dovuta tenersi l’inaugurazione. Una situazione di stallo che potrebbe cancellare l’attrazione estiva, ma che tutti si augurano si possa trovare una via d’uscita. Insomma un altro passo falso della Arrighi che ha permesso un forte indebitamento di Nausicaa per cercare di salvare la Imm dal fallimento".