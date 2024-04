"L’ufficio postale in centro non chiude. Si faranno lavori infrastrutturali"

CARRARA

Fortunatamente la vendita e successiva chiusura dell’ufficio postale di Carrara non è vera. Una notizia che ieri è rimbalzata tra le varie agenzie di stampa, è corsa velocemente in tutta la città, fino ad arrivare ai piani alti della politica, al punto che la senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione aveva promesso di fare un’interrogazione parlamentare per fare luce sulla vicenda.

Ma in serata c’è stata una novità sostanziale: da Poste Italiane smentiscono categoricamente la notizia. Non solo, entrano nel merito e chiariscono che "è stato fatto un sopralluogo perché si devono effettuare dei lavori infrastrutturali, l’ufficio postale di Carrara non chiuderà. Una volta capito come procedere con i lavori sarà comunicato alla sindaca e di conseguenza agli utenti. Solo questo, nessuna chiusura".

Ma come detto la voce di corridoio era arrivata anche alla senatrice Campione. "Presenterò un’interrogazione parlamentare per sapere se è vero che a Carrara verrà chiuso lo storico palazzo delle Poste e Telecomunicazioni" aveva scritto la senatrice. Una rassicurazione quindi per i cittadini, che hanno da sempre tenuto in considerazione il servizio proposto da Poste nel cuore del centro storico cittadino.

Alessandra Poggi