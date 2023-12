Luci in centro e a Marina. Alberi accesi e... ghiacciati. La mappa degli eventi

Luci accese ieri pomeriggio per l’albero di Natale delle associazioni, nel cortile di Palazzo Ducale, con il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti. Pomeriggio ricco di performance con Ensamble in Jazz del liceo musicale Palma, la Compagnia teatrale Il Convento e il Coro del Convento di Santa Cecilia della Zona. Ma la festa continua anche oggi in centro storico, dove alle 10.30 ci sarà l’iniziativa Nati per leggere in biblioteca civica Giampaoli. Alle 15.30 lo spettacolo di burattini “Il Natale di Peter Pan“ in piazza Bertagnini (casa di Pan di Zenzero) e alla stessa ora la caccia al tesoro “Chi ha rapito Babbo Natale?“ con partenza da piazza del teatro. Prosegue “Massa on ice“, la pista di pattinaggio in piazza Garibaldi apre dalle 10 a mezzanotte. Domani, invece, alle 16 il laboratorio “Realizza la capanna del tuo presepe“ con Gino dalle Luche in biblioteca civica Giampaoli. Alle 16.30 in piazza Bertagnini alla casa di Pan di Zenzero la lettura-laboratorio “Aspettando il Natale“, mentre alle 17.30 al bosco incantato in piazza Aranci lo spettacolo “Christmas time con i Vocal blue train“. Sempre domani in piazza Betti a Marina, organizzato dal Ccn Marina di Massa “A spasso per la costa“, spettacolo di cori e canti natalizi.

Porte aperte nei “Luoghi del Natale“ in centro storico grazie al Ccn Massa da vivere: in piazza Aranci la casa di Babbo Natale e l’ufficio postale per le letterine (dalle 15.30 alle 19) e l’accogliente salotto di Mamma Natale in via Porta Fabbrica (dalle 15.30 alle 19), che con Il bosco dei folletti in via Cavour (dalle 15.30 alle 19).

L’albero di ghiaccio, perfetto per un selfie natalizio, ha stupito e incantato oltre 900 persone all’inaugurazione che si è svolta a Villa Cuturi, Marina di Massa. Un’iniziative di Binelli Service, che ha presentato il primo albero al mondo di questo tipo, refrigerato, che si inserisce tra le attrazioni offerte dal Comune per le festività. Un trionfo di luce e magia al momento dell’accensione ha coinvolto la comunità in una celebrazione unica. Oltre ai fratelli Binelli, erano presenti il sindaco Persiani, l’assessore Bertoneri, il consigliere regionale Bugliani e la vicepresidente del Ccn Marina Dati. Roberto Gozzani ha presentato il progetto Blintag.it, sistema per rendere il mondo più accessibile ai non vedenti. L’Art e la Musical School hanno arricchito la serata con esibizioni dei più piccoli, che hanno intonato canti natalizi e condiviso la commovente “favola” della nascita dell’albero di ghiaccio. Presentato anche il contest fotografico #AlberoDiGhiaccio, con la possibilità per la foto più rappresentativa dello spirito natalizio di vincere un orso gigante (premiazione il 6 gennaio).