Luci accese e attenzione sulla salute mentale

Giovedì in occasione della Giornata mondiale della salute la scultura ‘Armonie di luci e ombre’ di Nardo Dunchi di Turigliano si illuminerà di verde. La giunta ha accolto la richiesta del Coordinamento Toscano delle associazioni per la salute mentale Odv di aderire a questa iniziativa, volta a promuovere l’integrazione sociale e lavorativa delle persone con disturbi mentali, tramite attività tese a informare e sensibilizzare l’opinione pubblica su queste tematiche. "Come amministrazione abbiamo accolto con piena convinzione la richiesta del Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale Odv – spiega la vicesindaca Roberta Crudeli –. Siamo convinti che su un tema importante come quello della salute mentale sia bene che le luci siano sempre bene accese e l’attenzione di tutti sia sempre massima". La ‘Giornata mondiale della salute mentale quest’anno è incentrata sulla salute mentale nel posto di lavoro, tema quanto mai attuale: produttività, presenza e performance fanno insorgere ansia e depressione, andando a coinvolgere un numero sempre maggiore di persone.