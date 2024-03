Lucchetti si candida a Filattiera: "E’ il momento dell’alternanza"

"Non è mai troppo presto per assumersi delle responsabilità. E non lo è soprattutto se si ama la propria comunità e non si vuole perdere la speranza che possa avere un futuro e non solo un passato luminoso". Federico Lucchetti, 25 anni, è pronto a scendere in campo per diventare sindaco di Filattiera. A giugno si svolgeranno le amministrative e lui ha già consegnato il simbolo e quasi ultimato la lista dal nome ‘Filattiera nel cuore’. Cinque anni fa aveva ottenuto ben 144 preferenze, è stato in minoranza e il consenso popolare lo ha spinto a candidarsi. "Ho scelto di presentarmi - dice - per non buttare via cinque anni di minoranza e soprattutto per portare una ventata di aria giovane e nuova in un comune governato dal centro sinistra dal 1975. Da troppi anni non c’è alternanza, io sarò l’unica alternativa, col sostegno di tutte le forze di centro destra".

Se l’attuale sindaca Annalisa Folloni sarà in corsa per il terzo mandato, si vocifera che anche l’ex vicesindaco Giovanni Longinotti possa candidarsi, ma non c’è ancora nulla di sicuro. "Loro probabilmente correranno separati - aggiunge - e questo potrebbe essere un vantaggio per noi. Negli ultimi dieci anni il comune non ha avuto un incremento, anzi; basti pensare che a Filattiera non esiste neppure una bottega alimentare. Il nostro comune deve avere come pilastro il turismo, siamo una meta ambita, un territorio con tante opportunità, ben valorizzate da Farfalle in cammino, la cooperativa di comunità che a Sorano gestisce il Centro didattico. E poi ci batteremo per ottenere i servizi essenziali, soprattutto per la popolazione anziana: primo compito del comune è garantire le necessità di base". Federico è pronto, ha appena terminato gli esami universitari e tra pochi mesi discuterà la laurea in Giurisprudenza, proprio nel periodo delle elezioni. Per lui giugno sarà un mese ricco di emozioni. "Le preferenze guadagnate cinque anni fa - aggiunge - mi hanno dato la spinta decisiva, come del resto la voglia di cambiare che ho visto in molti miei concittadini. La lista è quasi completa, ci sono anche diversi giovani, come me. Io credo nel mio paese, ho fiducia nella mia comunità e ritengo di poter dare il mio contributo: per questo ho dato la mia disponibilità alla coalizione di centrodestra e ho accettato la candidatura a sindaco. Spero davvero di avere il supporto e il sostegno della maggior parte dei filattieresi, ai quali posso garantire la mia trasparenza, la mia coerenza e il mio impegno che finora ho cercato di dimostrare. Mi sento parte della comunità e credo sia giunto il momento di servirla ancora di più. Sono certo che questo sia davvero un nuovo inizio per tutti noi".

Monica Leoncini