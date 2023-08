’Lucas 2.0’: appello per il massaggiatore

"Il saccheggio della sanità lunigianese da parte dell’Asl continua". Il sindaco di Pontremoli Jacopo Ferri si è molto arrabbiato quando ha saputo che il massaggiatore automatico che permette a chi è colpito da arresto cardiaco, di accedere a ulteriori percorsi terapeutici, è stato trasferito dal presidio di Aulla a Carrara, dove un’apparecchiatura simile è già in dotazione. Si chiama Lucas 2.0 il massaggiatore e per Ferri sarebbe stato utile per salvare la vita nei giorni scorsi al 37enne che è morto. Se l’apparecchio fosse stato disponibile forse avrebbe permesso di portare il paziente all’Opa con più chance di sopravvivenza. "Ho chiesto alla direttrice dell’Asl di riposizionarlo subito ad Aulla e se utile e necessario, di potenziare gli altri presidi della Costa senza però danneggiare come sempre la Lunigiana".