Lotta contro il degrado. Il centro tra i rifiuti,. Avenza è dimenticata e Marina ha paura

CARRARA

L’anno nuovo non spegne le lamentele dei cittadini sull’igiene urbana e sui rifiuti. Dai monti al mare si lamenta il mancato ritiro della carta sotto le feste, ma anche sporcizia, isole ecologiche trasformate in discariche, persino ingombranti abbandonati in pieno centro, come a Carrara est dove qualcuno è solito svuota le cantine abbandonando in strada divani, poltrone e mobili che sono lì dall’inizio delle festività. Una situazione che ha visto anche l’intervento del segretario della Fit Cisl Luca Mannini, che chiede a Nausicaa assunzioni per sopperire alla carenza di organico. Ad Avenza, si aggiunge il problema della sicurezza, in particolare in via Sforza e via Toniolo. La denuncia arriva da Michela Pinelli, amministratrice di numerosi condomini. "Durante l’incontro di ‘A tu per tu con la sindaca’ – racconta Pinelli –, lei stessa ci disse che la prefettura considerava via Sforza e via Toniolo come strade ad alto rischio. In quella sede chiedemmo telecamere che ci vennero assicurate. Ma da maggio nessun intervento – dice Pinelli annunciando nuove azioni –. I pensionati hanno paura ad andare soli a ritirare la pensione". Michela Pinelli torna sul mancato ritiro della carta: "Per fortuna ha piovuto e la carta si è bagnata – dice Pinelli –, con il Capodanno ho temuto che qualche petardo potesse incendiare qualche isola condominiale. Ad Avenza il malumore è palpabile – conclude –ci sentiamo dimenticati. Parlo anche della mancanza di eventi di Natale e delle luminarie".

Stesse note per Marina dove la Lega interviene a gamba tesa su degrado e Inerzia dell’amministrazione Arrighi. Ascoltando i commercianti, il consigliere del Carroccio Andrea Tosi torna sulla questione sollevata dalla Nazione della paura in piazza Menconi. "La Lega – scrive Tosi – denuncia da anni questa situazione, che ha portato il centro di Marina a uno stato di degrado, insicurezza e delinquenza. La situazione è sempre più critica: negozi che chiudono, marciapiedi martoriati, cantieri aperti, strade impraticabili, edifici pericolanti, servizi pubblici inefficienti e strutture sportive mancanti. Basta percorrere via Garibaldi, con una pineta devastata, un chiosco diroccato, un edificio che sta crollando a pezzi e lo sfondo dei resti dell’ex hotel Mediterraneo così da anni. Più avanti, si nota lo sventramento della scuola Giromini, anch’essa così da anni, e la fontana della piazza ormai in disuso e la pavimentazione annerita dallo sporco. Se aggiungiamo il bivacco di vari personaggi, molte volte ubriachi e pericolosi protagonisti di risse e disordini possiamo dire che è una vera vergogna. Le amministrazioni fallimentari dedite all’immobilismo hanno reso possibile tutto questo con mancanza di visione e di progetti che potessero portare a Marina imprenditori, servizi, turisti. Non aiuta il continuo sbarco di migranti. Carrara – conclude Tosi – ha bisogno di nuove energie e di qualcuno che possa farla rialzare e la Lega si fa interprete di questa volontà di cambiamento".

Alessandra Poggi