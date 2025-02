Lotta alla mafia. La commissione arriva a Carrara

In arrivo la commissione parlamentare Antimafia. Ne dà notizia Fondazione Caponnetto e Omcom. "Negli ultimi anni nel territorio è cambiata la situazione relativa all’attenzione nei confronti delle infiltrazioni della criminalità organizzata in specie nel tessuto economico imprenditoriale. Un notevole passo in avanti, vista la sottovalutazione che c’è stata negli ultimi 20 anni e questo grazie al prefetto Guido Aprea, che ha emesso ben nove interdittive antimafia nei confroni di altrettante imprese, l’attenzione si è rialzata. La provincia, essendo luogo di transito e strategico di collegamento con la Liguria e l’Emilia Romagna è stata ed è di grande interesse per le mafie in specie della “ndrangheta” e della “camorra” e pertanto la guardia deve essere sempre tenuta alta, come così si è distinta la Fondazione Antonino Caponnetto avallata dal suo presidente Salvatore Calleri e dalla referente Milene Mucci (Osservatorio mediterraneo sulla criminalità organizzata e mafia) che è stato strutturato nella provincia come postazione fissa per analizzare il fenomeno in tutte le sue sfaccettature".

"Tutt’ora – proseguono – a sostegno del progetto ci sono firme che negli anni hanno contribuito alla denuncia quali Gino Angelo Lattanzi, Pier Paolo Santi e Francesco Sinatti, visto il loro impegno in termini di analisi e report sull’argomento nel territorio. Quanto emerge dal lavoro svolto è che non bisogna considerare la provincia come realtà separata, in quanto è parte di una specifica “ macro-area” che subisce un forte interesse da parte della mafia. Ecco allora che in un territorio di enorme importanza strategica e logistica la domanda corretta è quanta presenza criminale mafiosa sia attiva sulla macro-area. L’Osservatorio da tempo ha una sua traccia nella mappatura specifica del fenomeno che non va più sottovalutato".

"Perfino il passato – proseguono – è oggetto di attenzione per capire i vari fondamentali passaggi che conducono all’oggi, ed è per questo che può essere di auspicio, l’annunciato arrivo a Carrara per partecipare a un convegno, della onorevole Chiara Colosimo, presidente della “Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali”, per un particolare attenzionamento, già più volte richiesto nel corso degli anni, da parte della Commissione parlamentare nei confronti del territorio".